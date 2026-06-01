大分県大分市で1日午後、軽乗用車が住宅の壁などに衝突する事故がありました。 運転手の男性が死亡、助手席にいた女性が意識不明の重体です。 大分市の事故現場 ◆TOS釘宮ゆい記者 「現場は住宅街の中にある交差点です。事故の衝撃で住宅の壁が崩れてしまっています」 事故があったのは、大分市小野鶴の市道です。警察によりますと、1日午後1時50分ごろ賀来方面に進んでいた軽乗用車が、住宅の外壁や信号機