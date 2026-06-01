各競技でインターハイをかけた熱戦が繰り広げられている大分県高校総体。 サッカー男子は1日の決勝は大分と中津東の対決となりました。 県高校総体サッカー男子 先制したのは大分でした。前半21分。ゴール前のクロスに最後は後藤暖翔が左足で蹴り込み先制に成功します。 その後も攻撃の手を緩めなかった大分は中津東に反撃を許さず5年ぶり14回目の優勝を決めました。大分は7月から