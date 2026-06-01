台風6号は2日夜に大分県内に最も接近する見込みです。 レベル4高潮危険警報が発表されるおそれがあり、気象台が警戒を呼びかけています。 台風6号は午前11時の推定で那覇市の南にあって1時間におよそ15キロの速さで北に進んでいます。 台風は北上を続け、2日夜に県内に最も接近する見込みです。 大分地方気象台 ◆大分地方気象台清末英裕統括予報官 「大分県では2日昼過ぎから夜遅くにかけて大雨となるお