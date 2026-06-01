台風6号についてです。大分県内には2日夕方から夜の始めごろにかけて最も接近する見込みで2日昼過ぎから大雨となるおそれがあります。 土砂災害などに厳重に警戒が必要です。 台風6号予想進路図 ◆大分地方気象台清末英裕統括予報官 「大分県では2日昼過ぎから夜遅くにかけて大雨となるおそれがあります。土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水河川の増水や氾濫に警戒してください」 台風6号は午後5時の推定