テレビ大分 開幕を迎えたFリーグバサジィ大分は、アウェーでペスカドーラ町田と対戦しました。 2点リードされたバサジィは仁部屋選手のゴールで1点を返しますが反撃もここまで。開幕戦は白星とはなりませんでした。 次の試合は6月7日ホームで、しながわシティと対戦します。