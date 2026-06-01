日程が終盤を迎えた大分県高校総体ですが、1日も各競技でインターハイをかけた熱戦が繰り広げられました。 バレーボール、女子の決勝は東九州龍谷と大分商業の対戦です。 県高校総体バレー女子 注目は、日本代表に選出された東龍のキャプテン・忠願寺莉桜。 1日の試合も身長182cmの高さを生かした強烈なアタックを決めるなどして存在感を発揮します。 第1セットを奪った東龍です