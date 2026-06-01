富山市ファミリーパークに、園内を巡る新しい電気自動車が試験導入され、きょう出発式が行われました。この電気自動車は、富山県トヨタグループとファミリーパークを運営する富山市が、包括連携協定の一環で導入したものです。出発式には地元の保育園の園児たちが招待され、早速乗り心地を体験しました。電気自動車は１６人乗りで、電動のスロープを備えているほか、車内では園内の動物を、音