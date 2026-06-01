サッカーＪ２・Ｊ３百年構想リーグ。おととい行われたプレーオフラウンド第１戦で、カターレ富山は宮崎を破って決勝進出を決め、クラブ創設以来初となるタイトル獲得に王手をかけました。Ｊ２・Ｊ３の４つの地区の１位同士で争うプレーオフに進出したカターレ富山。おととい長野市で行われた第１戦で、西地区Ａグループ首位のカターレ富山はＢグループ首位のテゲバジャ