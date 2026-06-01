大分市内で使えるプレミアム付き商品券について。 6月1日から引き換えと利用が始まりました。 発行総額は過去最大規模となっています。 トキハ会館 ◆TOS甲斐菜々子記者 「開店直後からプレミアム付き商品券の引き換えに訪れた人たちが長い列を作っている」 物価高対策や地域経済の活性化を目的に発行されたプレミアム付き商品券。 1冊あたり1万円で販売され市内の加盟店で1万3000円分の買い物ができま