地元の味を知ってもらおうと砺波市の中学校できょう、給食にアユの塩焼きが提供されました。このアユの給食は市内のアユ料理専門店「鮎や」が、地元のアユの味を知ってもらおうと、２０２２年から毎年行っています。きょうは市内４つの中学校の３年生およそ４３０人が、庄川の伏流水で育てたアユを塩焼きで楽しみました。「生粋の庄川鮎」と名付けられたこのアユは、市のブランド認定を受けていて、今の時期は小ぶりながら香りが強