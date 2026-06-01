きょう南砺市で、県内で初めて植えられた二条大麦の収穫が行われました。おととし開発されたばかりの、雪や寒さに強い新しい品種で、ウイスキーの原料として使われます。杉村稔さんの麦畑南砺市泉沢収穫したのは「こはく雪」という二条大麦国の農研機構（上越市）が２年前に開発県内での作付けはこれが初めて寒さや雪への弱さを克服したことで、積雪地でも酒の原材料として期待できるという去年９月の苗植えから約８か月