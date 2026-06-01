県教育委員会はきょう、砺波工業高校で医療費の給付申請に必要な生徒の個人情報が記載された書類を紛失したと発表し、謝罪しました。「誠に申し訳ありませんでした」書類を紛失したのは砺波工業高校です。学校はきょう、県教委とともに会見を開き謝罪しました。学校によりますと、部活動などでけがをした際に医療費の給付を受けるための申請書類について、昨年度に申請した在校生と卒業生あわせて９人分を紛失したということです。