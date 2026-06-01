全国で放送された番組の中から優秀な作品を表彰する「ギャラクシー賞」の贈賞式が行われ、ＫＮＢが去年制作した番組がテレビ部門で選奨に選ばれました。ギャラクシー賞は、放送批評懇談会の会員が、放送文化の向上のため全国の番組を審査し表彰します。ＫＮＢテレビが去年５月に放送した「ＫＮＢ報道スペシャル終わりなき白の濁～イタイイタイ病７０年の真実～」はテレビ部門で、昨年度放送された４５５