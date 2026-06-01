入善町の笹島春人町長は、任期満了に伴い来月告示される入善町長選挙に立候補しない意向を明らかにしました。町長選挙に向けては２人の候補の名前が取りざたされていて、選挙戦になる可能性があります。入善町笹島町長「考えに考えを重ねたうえで、私は次の町長選挙には出馬をせず、行政そしてまちづくりのバトンを次の方に渡す決意をしたことを、ご報告させていただきたいと思います」入善町の笹島町長は、きょう開かれた入善町