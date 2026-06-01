黒部川や庄川などできょう、アユのさお釣りが解禁されましたが、釣り人からは「小さいアユが多い」との声も聞かれました。県水産研究所によりますと「ことしはアユのそ上量が多く、エサが不足することで、小型のアユが増えていると考えられる」ということです。黒部川や庄川などではきょう、アユのさお釣りが解禁されました。このうち黒部川では、早朝から釣り人たちがさおを手繰りながら熱心にアユを狙っていました。県内のアユの