緊迫する中東情勢の影響で、県内ではナフサを原料とするプラスチック製品の不足が広がっています。富山市の野菜や果物の直売所では、ビニール袋の使用を制限するなど影響が出ています。富山市総曲輪にある「地場もん屋総本店」です。会計後に商品を袋詰めする台には、利用客に向けたこのような掲示があります。「ビニール袋は必要な分だけお取りください」と呼びかけるとともに「中東の情勢不安に伴うナフサ不足のため