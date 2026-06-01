きょうの県内はおおむね晴れ、富山市など３地点では３日連続の真夏日となりました。また台風６号は、あさって水曜日の昼前から昼過ぎにかけて県内に最も接近する見込みで、とくに海沿いの地域では強い風に注意が必要です。きょうの県内は高気圧に覆われ、朝から気温が上がりました。日中の最高気温は、富山空港、富山市八尾町、砺波市で３１．５度となるなど、県内１０の観測地点のうち６か所で３０度以上の真夏日となりました。富