沖縄本島の西の海上にある台風第６号は、この後東寄りに進路を変えて、３日（水）にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。 【画像】いつどこで雨が降る？雨シミュレーション 今回の台風のポイントは「勢力を落とさずに本州に近づく」ことです。 その理由の一つは海面水温にあります。台風の発生・発達の目安という27℃ラインは離れつつありますが、25℃という比較的高い海水の上を通る可