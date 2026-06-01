天皇陛下は１日、東京都北区を訪れ、荒川と隅田川の分岐点にある「岩淵水門」などを視察された。同水門は、洪水時に閉鎖することで荒川から流入する水をせき止めて隅田川の氾濫を防ぐ施設。水問題に関心が高い陛下は、青色の塗装が特徴の同水門に船に乗って近づき、自らカメラ撮影された。これに先立ち、陛下は、荒川の治水の歴史を紹介する「荒川知水資料館」などを見学された。