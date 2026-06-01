5月29日午後5時半ごろ、スイミングスクールの送迎バスが横断歩道を渡っていた2人を跳ね、その後男女2人が死亡しました。なぜ事故は起きたのか…逮捕された酒井容疑者の事故前の状況を確認していきます。 【写真を見る】マイクロバスでひき逃げ 85歳のベテラン運転手に何が… なぜ事故は起きた？ 専門家｢一時的な脳貧血などが起きた可能性も｣ 酒井容疑者が運転するマイクロバスはこの日、3回目の送迎でした。ただ、2回目ま