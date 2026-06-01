「アジア・アジアパラ競技大会」を身近に感じてもらおうと、特殊切手が登場しました。 【写真を見る】｢アジア大会を身近に…｣ 大会エンブレムをデザインした“特殊切手” 5月27日から発売 切手1枚につき10円が寄付金に 大会エンブレムがデザインされたこの切手は、大会組織委員会と日本郵便が作ったもので、切手1枚につき10円が寄付金となり、大会の準備や運営に役立てられます。 大会組織委員会・大村秀章会長に切手贈呈 6月