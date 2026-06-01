愛知県豊橋市の新アリーナ事業が、約40億円の増額になったことがわかりました。 【写真を見る】愛知･豊橋市のアリーナ事業費 約40億円の増額に “空白の1年”で人件費･維持費など約2億6000万円の請求 建設資材高騰などで38億円増 豊橋市の新アリーナ建設事業は、おととし11月、反対派の長坂尚登市長の当選で中止に。去年7月の住民投票で、10月に再開しました。 1日、豊橋市はこの1年間の人件費や現場の維持費