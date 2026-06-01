「幼い子どものお尻に興味があった」。7歳の男の子の尻を触ったとして23歳の男が再逮捕されました。 【写真を見る】23歳男｢幼い子どものお尻に興味があった｣ 7歳男児の尻を触った疑いで再逮捕 商業施設で男子トイレの個室に連れ込み…三重･伊勢市 再逮捕されたのは、三重県伊勢市に住む23歳の無職の男です。警察によりますと男はことし2月、三重県内の商業施設で男子トイレの個室に7歳の男の子を連れ込み、尻を触った疑いが持た