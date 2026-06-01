陸前高田へはこれで終了。被災地に派遣された名古屋市職員が活動報告です。 【写真を見る】被災地に派遣された職員が活動報告 陸前高田市への派遣は昨年度末で終了 ｢友好都市として交流は続いていく｣ 名古屋市では、被災地支援として昨年度、岩手県の陸前高田市と石川県七尾市と珠洲市に職員を派遣し、1日は昨年度で派遣を終えた7人の帰還式が行われました。 陸前高田市には15年間で延べ262人派遣 15年間に延べ262人が派遣され