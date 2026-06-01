台風6号の最新情報です。沖縄本島を中心に各地で大荒れとなっています。現在は、沖縄本島那覇市の西およそ40キロの海上にあるとみられます。風速25m以上の暴風域、そして15m以上の強風域が沖縄から奄美にかけてかかっている状況となっています。この15m以上の強風域、昨日の同じ時間よりも若干大きくなってきました。 【画像】台風6号 いつどこで雨が降る？最新雨シミュレーション この後の進路は、北上して東寄りに進路を