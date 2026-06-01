ギャラクシー賞に、CBCテレビ制作の2番組が選ばれました。 【写真を見る】第63回ギャラクシー賞 CBCテレビ制作の2番組が｢優秀賞｣｢奨励賞｣を受賞 ギャラクシー賞の『優秀賞』を受賞したのは、2025年12月に放送した「ハートフルワールド～京都・紙屋川砂防ダム編～」です。ディープな街や社会のリアルな現場で、ディレクターが1人カメラを携えながら取材を続け、そこで生