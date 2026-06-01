岐阜市の中心部にあった、旧「岐阜髙島屋」の解体工事が始まりました。 【写真を見る】柳ヶ瀬商店街 旧｢岐阜髙島屋｣ビルの解体工事始まる 2024年7月に閉店…跡地には新たな商業施設を検討 柳ヶ瀬商店街にある旧「岐阜髙島屋」のビルは、地下1階・地上14階建てで、営業が始まった1977年に完成しました。 岐阜髙島屋は、商店街の中心的な存在でもありましたが、おととし7月に閉店。その後は、ビルの所有