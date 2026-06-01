名古屋は6月1日、週末から3日連続となる真夏日となりました。暑い夏を前に、かき氷やエアコンにも「ナフサ不足」の影が迫っています。 ■ナフサ不足が影響…「かき氷」の値上げ検討 東海3県の1日の最高気温は、三重県伊賀市上野で32.1度、名古屋が30.6度など、各地で真夏日となりました。昭和から続く氷問屋・澤田商店には、午前中からかき氷を求めて訪れる客が訪れました。 客ら：「すごくふわふわです。