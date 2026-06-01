今シーズン、開幕5連敗と出鼻をくじかれたドラゴンズ。しかし5月はついに復調の兆しが…?この裏側にはまさかの…“滝行”が!? 【写真を見る】ドラゴンズ復調の兆し その裏には…若狭アナのプライベート滝行!? 交流戦は4勝2敗で3位！ 5月のドラゴンズを私、CBCアナウンサー 若狭敬一が振り返ります！ （若狭 ことし4月27日）「早期の借金返済を祈願して、アレをやりますよ！」 向かった先はドラフトの滝行で