岐阜県羽島市で6月1日、バイクとの事故を避けようとしたコミュニティバスが急ブレーキをかけ、乗客3人がケガをしました。1日午前10時前、岐阜県羽島市上中町沖で、コミュニティバスの運転手から「急ブレーキで乗客がケガをした」などと110番通報がありました。乗客8人のうち、着席していた83歳の女性2人と89歳の女性1人がはずみで体を打ち付けたとみられ、腕や胸の痛みを訴えていましたが、いずれも軽傷です。