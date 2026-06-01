名駅再開発にも意見や提案か。物言う株主として知られる野村絢氏が名鉄の大株主になったことがわかりました。 【写真を見る】“物言う株主”野村絢氏が名鉄の大株主に 株式1.83%保有･第3位 名駅再開発の経営方針にも意見や提案か 野村氏は、かつて「村上ファンド」の代表だった村上世彰氏の長女で、自身もフジテレビの持ち株企業の筆頭株主になり、不動産事業分割を求めたことで知られています。 名駅再開発の経営方針にも意見