愛知県豊橋市は、新アリーナ建設工事の一時中断などに伴う費用の増額が、40億円にのぼると明らかにしました。豊橋市の新アリーナ事業は、計画中止を公約に掲げた長坂尚登市長が当選した後、およそ1年にわたって工事が中断しましたが、住民投票を経て再開となりました。豊橋市によりますと、工事が中断している間も現場を維持するために発生した人件費などおよそ2億6000万円について、市が支払うことで事業者と合