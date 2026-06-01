きょう午前、航空自衛隊熊谷基地の隊員14人が熱中症で救急搬送されました。隊員らは、基地の外を歩く訓練を行っていたということです。航空自衛隊熊谷基地によりますと、きょう午前10時半ごろ、屋外で訓練をしていた10代から30代の女性隊員、あわせて30人が体調不良を訴え、そのうち14人が病院に運ばれました。14人は全員が熱中症と診断され、うち2人が入院しましたが、命に別状はないということです。訓練は「行進露営」と呼ばれ