「男闘呼組」の元メンバーで歌手、俳優の前田耕陽（57）が1日、大阪市内で関西にゆかりのある各界からベストファーザーを選出、表彰する「第19回ベスト・ファーザー賞in関西」授賞式に出席した。芸能部門を受賞した前田は「ずっと欲しかった賞をようやくいただけた。たくさんのベストファーザーの皆さんの仲間入りをすることができました」とにっこり。「舞台の台本で子供と父親の家族愛のような話を書いたりしてる。書いてるとき