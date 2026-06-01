女優〓石あかり（23）が1日、都内で行われた「第63回ギャラクシー賞贈賞式」（放送批評懇談会）に登場した。主演したNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（25年度後期）が特別賞を受賞。松江の没落士族の娘で、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻となった小泉セツをモデルにした物語。主人公トキを演じた〓石と、夫ヘブンを演じたトミー・バストウが生き生きと人物像を立ち上げた。思い出シーンを聞かれた〓石は、「年末の一番最後、