ＴＢＳの人気ドラマシリーズ「ぽっかぽか」で田所家の長女、あすか役として、４歳でデビューした女優・上脇結友（３６）が１日、離婚を発表した。２０１７年６月９日に第１子男児（８）を出産している。公式インスタグラムのストーリーズで「先日離婚いたしましたことをご報告させていただきます。今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います。気持ちを新たに、人として母として、役者として