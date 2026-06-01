マレーシア・クアラルンプール拠点に活動するAKB48の海外姉妹グループ、KLP48が5月31日から6枚目シングル「KERANA KU SUKA」のミュージックビデオ（MV）を公開した。AKB48の人気曲「君のことが好きだから」のマレー語版で、昨年加入した2期生のデビュー曲にもなる記念作。実際に2期生を中心として選抜メンバーで構成されており、センターも2期生のイサベルが務めている。同曲は昨年開催したKLP48初の単独コンサートで2期生によって