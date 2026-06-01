タレントの藤本美貴が１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。部屋の掃除をめぐって夫・庄司智春との間に起きたケンカを明かした。家の掃除事情について語り始めた藤本は「庄司さんの方がズボラ」だとしつつ、「私は気になる方がやればいいって思ってるから、基本的には私がやる回数は多い」と分担に偏りがあることを明かした。その上で「私、これ本当に思うの。掃除とかって、気になる方が負けなんだよ」と?キレイ好き必敗