ノアは７月１８日の大阪大会の対戦カードを１日までに一部発表した。「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）は?狂乱のプリンス?清宮海斗（２９）と一騎打ちで激突する。内藤はともにＧＨＣタッグ王座を保持するＬＴＪのＢＵＳＨＩと組んで「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」Ａブロック公式戦（３０日、後楽園）で清宮、晴斗希組と激突。ＢＵＳＨＩが清宮に敗北すると、試合後に内藤が清宮