ＣＢＣで５月３１日に放送された「プロ野球・燃えよドラゴンズ２０２６オリックス―中日」（京セラドーム＝１３時２４分から１８６分間）の平均世帯視聴率が６・６％（平均個人視聴率は３・７％、以下カッコ内は平均個人視聴率）だったことが１日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。この試合は５―２と３点リードの４回に先発・高橋宏斗投手（２３）が山中の適時二塁打を含む３安打を許して途中降板した