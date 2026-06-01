『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、キャラクター総出演の90秒予告映像が解禁。オープニングテーマは原作者・ナガノ作詞・ハチワレ歌唱の新曲「くつずれ」、また島二郎役の声優を最上嗣生、セイレーン役を鈴木みのりが務めることが明らかになった。【動画】島二郎役は最上嗣生、セイレーン役は鈴木みのりに！『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』90秒予告イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ち