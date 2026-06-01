◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。慶大は８日開幕の全日本大学野球選手権（神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）に５年ぶり１３度目の出場が決定。５年ぶり５度目の大学日本一を目指す。慶大は５月３１日の２回戦でサヨナラ負け。同戦は天皇陛下と長女の愛子さまがご来場された天覧試合でもあった。勝てば５季ぶりのリーグＶが決まる