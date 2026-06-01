今年１月に結婚を発表した女優の伊藤歩（４６）が近影を公開した。１日までにインスタグラムを更新し、「いつかの東京の夜」とつづってデニムジャケットを羽織ったショットを載せた伊藤。この投稿にフォロワーからは「子役の頃からファンです」「凄くお綺麗ですね」「素敵です」「ちょっとスッキリした？ヘアスタイルかなぁ」「美しいです」などのコメントが寄せられている。伊藤は今年１月に、１４歳年下の俳優・細谷祐介