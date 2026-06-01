チャンネル登録者数362万超えの人気YouTuber、デカキンさん（40）が、2026年5月31日にXを更新。同日行われたGI・日本ダービーで1000万円超の払い戻しを手にしたことを報告した。「今年の税金も高くなりそうですね」デカキンさんは年末の有馬記念で、22年から24年まで3年連続で約1000万円を当てていた。さらに、25年には2165万円の払い戻しとなり、「本当に買って当たってるからマジで凄い！」「来年、デカキンさんと同じ券買いたい