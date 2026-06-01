女優の尾碕真花（いちか）が５月３１日、インスタグラムを更新し、所属するオスカープロモーションからの退所を報告した。この件に関して、オスカープロモーションは１日、声明を発表した。同社はこの日、スポーツ報知の取材に「尾碕真花の代理人であるＳＡＫＵＲＡ法律事務所の弁護士より、当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、