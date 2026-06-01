記事ポイントハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でコルクボトルアレンジワークショップを開催2026年6月19日〜6月21日の3日間限定、場所はパサージュ内クート。時間は11:00〜18:00（所要時間：20分程度） ハウステンボスで開催中の“ミッフィーバースデーマンス2026”その期間中である2026年6月19日〜6月21日の3日間限定で、コルクボトルアレンジワークショップが登場！コルクボトルをミッフィーと好きなドライ