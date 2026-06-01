中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京6月1日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は1日の記者会見で、日本の防衛省が最近、自衛官数人を北大西洋条約機構（NATO）の対ウクライナ安全保障支援・訓練組織本部に派遣し、ロシア・ウクライナ紛争から教訓を得ると表明したことに関し、NATOとの協力を進める日本の動きに深刻な懸念を表明した。林氏は次のように述べた。日本は「再軍事化」を大々的に推し進