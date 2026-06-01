記事ポイントハウステンボスで「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を開催ミッフィー、メラニーに加え、ボリスとグランティも参加アムステルダムシティで1日2回、花に彩られたフロートと音楽を楽しめる ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」では、ミッフィーたちが登場する「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を公演中！ミッフィーの大切なおともだちメラニーに加え、ボ