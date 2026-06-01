社民党・福島みずほ党首がXを更新しました。【映像】福島みずほ参議院議員のXに投稿された内容「国会前警備に関する抗議と申し入れ有田芳生 衆議院議員山添拓 参議院議員福島みずほ 参議院議員高良沙哉 参議院議員高市早苗政権による「国論を二分する」政治に対して、市民による国会前抗議行動が、各種団体によって定期的に行われています。私たちはそれぞれ集会に参加あるいは弁護士としてトラブルがないように現場を見守ってい