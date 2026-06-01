リングを彩った6人の本職ラウンドガールとは異なり露出“控えめ”な出で立ちながら、ピッタリ衣装で際立つスタイルと脚線美。その圧倒的な存在感に「すごい美脚の人出てきた」「役満ボディ」「ラウンドガールよりスタイルいいのやばすぎる」などネットがざわつく一幕があった。【映像】“美脚”が際立つ異色の女性タレント（全身）注目を集めたシーンは、31日（日）東京・後楽園ホールで開催された『K-1 REVENGE』での一コマ。